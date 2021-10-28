Erciyes'e kar yağdı - Son Dakika

KAYSERİ'de, havaların soğumasıyla birlikte Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı.

Kayseri'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek noktalarına kar yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar, bir süre sonra şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artırdı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes beyaza büründü. Kar kalınlığı bazı noktalarda 10 santime kadar ulaştı.