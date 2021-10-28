Erciyes Üniversitesinde "Unutulmayan Meslekler Fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesince 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında "Unutulmayan Meslekler Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Erciyes Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışı, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Anadolu Ajansı Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel ile akademisyenler ve öğrenciler tarafından yapıldı.

Çalış, açılışta yaptığı konuşmada, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Ahi Evran'ın insanlığın, ahlakın ve etik kuralların simgesi ve felsefesi olduğunu belirten Çalış, "Ahilik bizim kültürümüzde olan bir gelenek. Bizler de Erciyes Üniversitesi olarak Ahilik kültürünü yaşatmak amacıyla birçok etkinlik düzenlemekteyiz. Bugün açılışını yaptığımız fotoğraf sergimiz de bunlardan birisidir. Düzenlediğimiz etkinliklerle Ahilik kültürünü hem yaşıyor hem de yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Rektör Çalış'ın konuşmasının ardından açılışı gerçekleştirilen sergi, davetliler tarafından gezildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve kalaycılık, semercilik, demircilik, ahşap oymacılık ve yorgancılık gibi çeşitli mesleklerle ilgili 35 fotoğrafın yer aldığı sergi, bir hafta süreyle açık kalacak.