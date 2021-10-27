Bilim şenliğe, Kaymakam Avni Kula , İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Erhan Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Duru da katılarak incelemelerde bulundu.

Projelerden sorumlu Müdür Yardımcısı Bircan Kılbaş, bilim şenliğiyle ilgili bilgi verdi.

Proje kapsamında bir koridorda matematik sokağı ile mavi-beyaz sınıf konsepti düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen bilim şenliğinde, matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, edebiyat, kültür ve değerler eğitimi kapsamında toplam 25 projenin sunumu gerçekleştirildi.

Mersin 'de, Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesinde (AKAL), 4006 TÜBİTAK Bilim Şenliği düzenlendi.

Son Dakika › Güncel › Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi, 25 projenin tanıtımını yaptı - Son Dakika

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