Mersin'in Erdemli ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Kocahasanlı Mahallesi Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdoğan Y. yönetimindeki 33 AGZ 975 plakalı otomobil kontrolden çıktı.
Yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde savrulan otomobil, takla atarak durabildi.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ve yanında bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdemli'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular - Son Dakika