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Erdoğan 1. Su Şurası'nda konuştu - Son Dakika

Erdoğan 1. Su Şurası'nda konuştu

21.10.2021 17:09
Erdoğan 1. Su Şurası'nda konuştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden 1. Su Şurası'na canlı bağlantıyla katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden 1. Su Şurası'na canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar kilometreküptür. Bunun sadece yüzde iki buçuğu tatlı sudur. Tüm bu su kütlesinin insanoğlunun erişebildiği kısmı ise yalnızca 10 binde 2'ye tekabül etmektedir. Geçtiğimiz dönemde petrole ve karbon yakıtlara sahip olmak için yapılan mücadele artık su alanında yapılacaktır. Önümüzdeki 100 yılın en stratejik değeri olan su

kaynakları üzerindeki baskı, her geçen yıl daha da artacaktır. Sadece şu basit karşılaştırma dahi karşımızdaki tablonun vahametini göstermeye yeterlidir." diye konuştu.

"YAZ YAĞIŞLARININ DA YÜZDE 10 İLE YÜZDE 40 ARASINDA AZALABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan en çok tarımın etkilenmesinin de gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.Erdoğan, "Her fırsatta altını çizdiğimiz gibi Türkiye su zengini bir ülke değildir. Bilimsel çalışmalar, halen kişi başına yıllık 1340 metreküp olan kullanılabilir su miktarımızın 2020 yılında 1116 metrekübe kadar düşeceğine işaret ediyor. Yıllık ortalama yağış miktarımız da dünya ortalamasının altındadır. İklim değişikliği senaryolarında ülkemizin güney kesimlerinde kış yağışlarının yüzde 5 ile yüzde 20, yaz yağışlarının da yüzde 10 ile yüzde 40 arasında azalabileceği öngörülmektedir. Bu tablo zaten çok zengin olmadığımız kullanılabilir su potansiyelimizin ilerleyen zamanlarda daha da azalacağını gösteriyor. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir. Ülke olarak suyumuzun yani geleceğimizin parmaklarımızın arasından akıp gitmesine izin vermemek için tedbirimizi aldık, almaya devam ediyoruz."

"AFRİKA'DA DA ÖNEMLİ SU YATIRIMLARI GERÇEKLEŞTİRDİK"Şehirlerde içme suyu sıkıntısı yaşanmasın diye 81 İl İçme Suyu Eylem Planı'nı hazırladıklarını anlatan Erdoğan,  "Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde 41 milyon vatandaşımıza yıllık 2,7 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik. Şayet bu yatırımlar yapılmasaydı şu kurak dönemde 44 ilimiz, 2020 ve 2021 yıllarında kısmen veya tamamen susuz kalma riskiyle karşı karşıya kalacaktı. Ülke genelinde devam eden 90 adet içme suyu projesi ile 18 milyon nüfusu daha yıllık ilave 1,8 milyar metreküp içme suyuna kavuşturacağız. Mevcut 10 bin 109 taşkın koruma tesisimizin yarısı son 19 yılda hizmete alınarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanmış, tarım arazilerimizi taşkın zararlarından koruduk. Sadece ülkemizle kalmadık, Afrika'da da önemli su yatırımları gerçekleştirdik. Afrika'da bugüne kadar açtığımız 512 adet sondaj kuyusu ile 2 milyona yakın insanı temiz içme ve kullanma suyu ile buluşturduk. Özellikle Suriye'de güvenlik ve insani yardım faaliyeti yürüttüğümüz bölgelerde açtığımız 143 su kuyusu ile 1,5 milyona yakın kardeşimizin ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunduk" şeklinde konuştu.

Erdoğan 1. Su Şurası'nda konuştu

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Vahdettin Köşkü, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erdoğan 1. Su Şurası'nda konuştu - Son Dakika


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