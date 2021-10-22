Üye Girişi
Erdoğan: Erbakan'ın hayalini kurduğu ideallerinin önemli bir kısmını  gerçeğe dönüştürdük - Son Dakika

Erdoğan: Erbakan'ın hayalini kurduğu ideallerinin önemli bir kısmını  gerçeğe dönüştürdük

22.10.2021 13:33
Erdoğan: Erbakan'ın hayalini kurduğu ideallerinin önemli bir kısmını  gerçeğe dönüştürdük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki; Merhum Erbakan'ın hayalini kurduğu, uğruna ömrünü adadığı, çile çektiği ideallerinin önemli bir kısmını hamdolsun son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki; Merhum Erbakan'ın hayalini kurduğu, uğruna ömrünü adadığı, çile çektiği ideallerinin önemli bir kısmını hamdolsun son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, 54'üncü hükümetin Başbakanı, Milli Görüş hareketinin lideri; dava, aksiyon ve ilim adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a Allah'tan rahmet niyaz etti.Büyük dava adamları ile gönül ve fikir insanlarının, gökteki yıldızlar gibi olduğunu belirten Erdoğan, "Gecenin zifiri karanlığında yıldızlar nasıl bize yönümüzü gösterirse o insanlar da bağrından çıktıkları milletlerine zor zamanlarda birer ışık olur. Onlar; ortaya koydukları eserleriyle engin gönül dünyalarından yayılan hikmet dolu fikirleriyle Hak yolunda gerektiğinde canları pahasına verdikleri mücadeleleriyle içinde yaşadıkları toplumlara rehberlik eder. Onlar; aydınlık yüzleriyle yolumuzu aydınlatan birer şimal yıldızı; hak davanın, ülkeye ve millete hizmet davasının birer sancaktarıdır" dedi.Erdoğan, çok uzun yıllar kendisiyle siyaset yaptığı merhum Erbakan'ın işte böyle abidevi ve çok yönlü bir insan olduğunu dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Hocamız, 85 yıllık çileli ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmete, bu ülkenin ufkunu açmaya adamış büyük bir münevverdi. Siyasetteki mücadelesinin öncesinde akademideki özellikle mühendislik alanındaki üstünbaşarılarıyla temayüz etmiş gerçek bir bilim adamıydı. Merhum Erbakan, fildişi kulelerde ahkam kesmek yerine milletin içinde, milletiyle birlikte ülkesi için çalışan vizyon ve misyon sahibi bir şahsiyetti. Türkiye'nin sanayileşmesine ömrünü vakfeden Hocamız, traktör ışığında fabrika temelleri atacak kadar vatanına aşık bir vazife insanıydı. O, ömrü boyunca hep rüzgara karşı yürümesine rağmen,hiçbir zaman yılmadı; yılgınlığa ve ümitsizliğe asla kapılmadı. 'Bir çiçekle bahar olmaz' diyenlere, 'Her barın bir çiçekle başladığını' söylemiş, buna inanmış, siyaset mücadelesini hep bu ruhla yürütmüştür. 1970'lerden itibaren içinde yer aldığı koalisyon hükümetlerinintamamında 'Yeniden büyük Türkiye' idealine sıkı sıkıya sarılmıştır. Ülkeyi esir alan, milletin kıt kaynaklarını adeta yurt dışına peşkeş çeken 'montaj sanayi' yerine, 'ağır sanayi' hamlesini savunmuştur. Erbakan Hocamızın, Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki rolü ise tarihimize altın harflerle yazılmış bir başka önemli başarısıdır. Kurduğu 5 partinin 4'ü kapatılmasına rağmen, o her zaman siyaseti, siyasetin imkanlarını savunmuş; sokağa ve şiddete asla prim vermemiştir. Merhum Erbakan, bizzat kendi ifadesiyle 'Batıl bir davada zirve olmaktansa, hak olan davada zerre olmayı' tercih etmiştir" ifadesini kullandı.

"94 RUHU VE 2053 VİZYONU İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ""Erbakan Hocamız bu süreçte birileri tarafından hayalperest olarak nitelense de iddialarından ve hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir" diyen Erdoğan, "Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya diyerek sembolleştirdiği davasına son nefesinekadar sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki; Merhum Erbakan'ın hayalini kurduğu, uğruna ömrünü adadığı, çile çektiği ideallerinin önemli bir kısmını hamdolsun son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük" ifadelerini kullandı. Erdoğan şöyle devam etti: "28 Şubat döneminin evlatlarımızı maruz bıraktığı adaletsizlikleri ortadan kaldırarak, kılık-kıyafet üzerindeki yasaklara son verdik. İmam Hatip okullarının kapısına vurulan prangaları parçalayıp attık. Milletin üniversitelerini hiçbir ayrım yapmadan milletimizin evlatlarının tamamına açtık. Erbakan'ın milli iradenin egemenliğinde vazgeçilmez gördüğü Başkanlık sistemini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemize kazandırdık. 86 yıllık mahzunluğun ardından Sultan Fatih'in emaneti olan Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak mümin gönüllerle buluşturduk. Büyük Çamlıca Camii'nin yanı sıra Taksim Camii'ni de inşa ederek İstanbul'umuzun kadim kimliğini daha da güçlendirdik. Savunma sanayinde özellikle Türkiye'yi kendi silahını, kendi gemisini, kendi topunu, kendi insansız hava araçlarını üreten, bunları ihraç eden bir ülke konumuna getirdik. Filistin ve Kudüs meselesi başta olmak üzere İslam dünyasının kanayanyaralarına daima merhem olmaya çalıştık. Karşımızda kim olursa olsun hakkı haykırmakta ve adaleti savunmakta hiçbir zaman çekinmedik. Ulaşımdan sağlığa, adaletten emniyete, tarımdan enerjiye, dış politikadan hak ve özgürlüklere, her alanda Türkiye'yi tarihinin en iyi seviyelerine taşıdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Erbakan'ın hep hayali olan büyük, güçlü, müreffeh lider Türkiye'yi kurana kadar durmayacaklarını, 94 ruhu ve 2053 vizyonu ile çalışmaya devam edeceklerini kaydetti


Erdoğan: Erbakan'ın hayalini kurduğu ideallerinin önemli bir kısmını  gerçeğe dönüştürdük

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erdoğan: Erbakan'ın hayalini kurduğu ideallerinin önemli bir kısmını  gerçeğe dönüştürdük - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu? 14:06 Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu? Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor 13:41 Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin 13:33 Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin
Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek 12:31 Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor 12:09 Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız 12:00 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız
Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu 11:58 Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek 11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek

Son Dakika Haberleri
14:08 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi
14:06 Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu?
13:59 Gustavo, Fenerbahçe taraftarını adeta çıldırttı! Sosyal medya çok ağır tepkilerle doldu taştı
13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
13:41 Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor
13:32 Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin
13:14 Altay Bayındır, taraftarın tepkisini toplamaya başladı! Her gelen top filelerle buluşuyor
12:31 Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek
12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu
12:08 Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Gustavo, Fenerbahçe taraftarını adeta çıldırttı! Sosyal medya çok ağır tepkilerle doldu taştı Gustavo, Fenerbahçe taraftarını adeta çıldırttı! Sosyal medya çok ağır tepkilerle doldu taştı         
13:59
Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden El Salvador'da yeni gelişme! Volaris hava yolu şirketi Bitcoin'le ödeme alacak Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden El Salvador'da yeni gelişme! Volaris hava yolu şirketi Bitcoin'le ödeme alacak         
12:00
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı         
11:08
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 14:17:27. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan: Erbakan'ın hayalini kurduğu ideallerinin önemli bir kısmını  gerçeğe dönüştürdük - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement