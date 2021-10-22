Erdoğan: Erbakan'ın hayalini kurduğu ideallerinin önemli bir kısmını  gerçeğe dönüştürdük - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki; Merhum Erbakan'ın hayalini kurduğu, uğruna ömrünü adadığı, çile çektiği ideallerinin önemli bir kısmını hamdolsun son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, 54'üncü hükümetin Başbakanı, Milli Görüş hareketinin lideri; dava, aksiyon ve ilim adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a Allah'tan rahmet niyaz etti.Büyük dava adamları ile gönül ve fikir insanlarının, gökteki yıldızlar gibi olduğunu belirten Erdoğan, "Gecenin zifiri karanlığında yıldızlar nasıl bize yönümüzü gösterirse o insanlar da bağrından çıktıkları milletlerine zor zamanlarda birer ışık olur. Onlar; ortaya koydukları eserleriyle engin gönül dünyalarından yayılan hikmet dolu fikirleriyle Hak yolunda gerektiğinde canları pahasına verdikleri mücadeleleriyle içinde yaşadıkları toplumlara rehberlik eder. Onlar; aydınlık yüzleriyle yolumuzu aydınlatan birer şimal yıldızı; hak davanın, ülkeye ve millete hizmet davasının birer sancaktarıdır" dedi.Erdoğan, çok uzun yıllar kendisiyle siyaset yaptığı merhum Erbakan'ın işte böyle abidevi ve çok yönlü bir insan olduğunu dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Hocamız, 85 yıllık çileli ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmete, bu ülkenin ufkunu açmaya adamış büyük bir münevverdi. Siyasetteki mücadelesinin öncesinde akademideki özellikle mühendislik alanındaki üstünbaşarılarıyla temayüz etmiş gerçek bir bilim adamıydı. Merhum Erbakan, fildişi kulelerde ahkam kesmek yerine milletin içinde, milletiyle birlikte ülkesi için çalışan vizyon ve misyon sahibi bir şahsiyetti. Türkiye 'nin sanayileşmesine ömrünü vakfeden Hocamız, traktör ışığında fabrika temelleri atacak kadar vatanına aşık bir vazife insanıydı. O, ömrü boyunca hep rüzgara karşı yürümesine rağmen,hiçbir zaman yılmadı; yılgınlığa ve ümitsizliğe asla kapılmadı. 'Bir çiçekle bahar olmaz' diyenlere, 'Her barın bir çiçekle başladığını' söylemiş, buna inanmış, siyaset mücadelesini hep bu ruhla yürütmüştür. 1970'lerden itibaren içinde yer aldığı koalisyon hükümetlerinintamamında 'Yeniden büyük Türkiye' idealine sıkı sıkıya sarılmıştır. Ülkeyi esir alan, milletin kıt kaynaklarını adeta yurt dışına peşkeş çeken 'montaj sanayi' yerine, 'ağır sanayi' hamlesini savunmuştur. Erbakan Hocamızın, Kıbrıs Barış Harekatı 'ndaki rolü ise tarihimize altın harflerle yazılmış bir başka önemli başarısıdır. Kurduğu 5 partinin 4'ü kapatılmasına rağmen, o her zaman siyaseti, siyasetin imkanlarını savunmuş; sokağa ve şiddete asla prim vermemiştir. Merhum Erbakan, bizzat kendi ifadesiyle 'Batıl bir davada zirve olmaktansa, hak olan davada zerre olmayı' tercih etmiştir" ifadesini kullandı.

"94 RUHU VE 2053 VİZYONU İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ""Erbakan Hocamız bu süreçte birileri tarafından hayalperest olarak nitelense de iddialarından ve hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir" diyen Erdoğan, "Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya diyerek sembolleştirdiği davasına son nefesinekadar sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki; Merhum Erbakan'ın hayalini kurduğu, uğruna ömrünü adadığı, çile çektiği ideallerinin önemli bir kısmını hamdolsun son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük" ifadelerini kullandı. Erdoğan şöyle devam etti: "28 Şubat döneminin evlatlarımızı maruz bıraktığı adaletsizlikleri ortadan kaldırarak, kılık-kıyafet üzerindeki yasaklara son verdik. İmam Hatip okullarının kapısına vurulan prangaları parçalayıp attık. Milletin üniversitelerini hiçbir ayrım yapmadan milletimizin evlatlarının tamamına açtık. Erbakan'ın milli iradenin egemenliğinde vazgeçilmez gördüğü Başkanlık sistemini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemize kazandırdık. 86 yıllık mahzunluğun ardından Sultan Fatih'in emaneti olan Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak mümin gönüllerle buluşturduk. Büyük Çamlıca Camii'nin yanı sıra Taksim Camii'ni de inşa ederek İstanbul'umuzun kadim kimliğini daha da güçlendirdik. Savunma sanayinde özellikle Türkiye'yi kendi silahını, kendi gemisini, kendi topunu, kendi insansız hava araçlarını üreten, bunları ihraç eden bir ülke konumuna getirdik. Filistin ve Kudüs meselesi başta olmak üzere İslam dünyasının kanayanyaralarına daima merhem olmaya çalıştık. Karşımızda kim olursa olsun hakkı haykırmakta ve adaleti savunmakta hiçbir zaman çekinmedik. Ulaşımdan sağlığa, adaletten emniyete, tarımdan enerjiye, dış politikadan hak ve özgürlüklere, her alanda Türkiye'yi tarihinin en iyi seviyelerine taşıdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın hep hayali olan büyük, güçlü, müreffeh lider Türkiye'yi kurana kadar durmayacaklarını, 94 ruhu ve 2053 vizyonu ile çalışmaya devam edeceklerini kaydetti