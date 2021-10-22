Erdoğan: Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları, devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Konseyi Medya Forumu" açılış törenine video mesajı yolladı. Erdoğan, "Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta, ciddi travmalar ve dramlar yaşanmaktadır. Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları, bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Medya Forumu başladı. 22-24 Ekim tarihleri arasında "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen forumun açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılara video mesajla hitap etti. Açılış törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de konuşma yaptı. Foruma, Türk Konseyi üye ülkeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci üye Macaristan'ın yanı sıra Türkmenistan ve KKTC'den önde gelen medya kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, kamu kurumlarından üst düzey yetkililer, sosyal medya fenomenleri ve iletişim fakültesi öğrencileri olmak üzere 350'nin üzerinde davetli katılıyor.

"CİDDİ TRAVMALAR VE DRAMLAR YAŞANMAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesajında, "3 gün boyunca sürecek toplantıların, en çok istismar ve ihmal edilen alanlardan olan medya konusunda ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Günümüzde sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte tüm insanlıkla beraber biz de sık sık dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyoruz. Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta, ciddi travmalar ve dramlar yaşanmaktadır. Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları, bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı, hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.Dijital faşizmin yıkıcı etkisinden, ne kadar gelişmiş olursa olsun, hiçbir ülke ve toplum azade değildir. Türk Dünyası, dijital faşizmin yanı sıra, uluslararası medyanın çifte standardından da mustariptir. Özellikle 44 gün süren Dağlık Karabağ savaşı sırasında şahit olduğumuz ikiyüzlü tavır, meselenin ülkelerimiz açısından önemini ortaya koymuştur. Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan katliam ve balistik füze saldırıları bu süreçte hiç gündeme getirilmedi." dedi.

"MEDYA VE İLETİŞİM KONUSUNDA DA KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESMELİYİZ"Erdoğan, "Medya bağımsızlığından ve objektiflikten bahseden uluslararası medya organları, Ermenistan'ın resmi haber ajansı gibi hareket etti. Karabağ Savaşı, ülkelerimiz ve Türk dünyasıyla ilgili gerçeklere karşı uygulanan basın ambargosunun ne ilk ne de son örneğidir. Sözde soykırım iddiaları başta olmak üzere, tarihimizi, milli güvenliğimizi ve milletimizin değerlerini hedef alan birçok konuda benzer tutumlarla karşılaşıyoruz. Yaşadığımız acı tecrübeler ışığında, şu gerçeği artık hepimiz açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Nasıl savunma sanayii ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz. Oryantalist bakış açısıyla sürekli bizlere insan hakları, demokrasi ve özgürlük dersi verenlerin, vicdan ve meslek ahlakına güvenemeyiz. Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Türk dünyası olarak bu hususta inisiyatif almalı, tecrübe paylaşımına gitmeli, güç birliği yapmalı ve elimizdeki imkanları en etkili şekilde değerlendirmenin yollarını aramalıyız" ifadelerini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ İLERLETMEYİ ARZU EDİYORUZ"Erdoğan, "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlediğimiz forumun bizlere bu noktada güçlü bir platform kazandıracağına inanıyoruz. Forum vesilesiyle Türk Dünyası'ndaki dayanışmayı geliştirmeyi, karşılıklı güveni pekiştirmeyi; dezenformasyonla mücadele, bilgi güvenliği, milli bilgi teknolojileri hamlesi ve ortak kültürü önceleyen film-dizi projeleri gibi hususlarda iş birliğimizi ilerletmeyi arzu ediyoruz. Kritik bir dönemde ve yetkin isimlerin katımıyla düzenlenen forumun bizi bu hedeflerimize bir adım daha yaklaştırmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"BU MODERN TRUVA ATLARINA KARŞI TEYAKKUZDA OLMAK ZORUNDAYIZ"Forumda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Türkiye olarak hem içeride hem de dışarıda bir hakikat mücadelesi verdiklerini anlatan Altun, "Yalana ve dezenformasyona karşı, gerçeğin tarafında olmayı, ahlakımızın bir gereği olarak görüyoruz." dedi.Bu ahlaki duruşun 'post-truth' veya 'hakikat ötesi' olarak adlandırılan bu dönemde, daha da önem kazandığını vurgulayan Altun şöyle devam etti: "Karşımızda, hakikati önemsizleştirmeye, toplumları kültürel, ekonomik ve ideolojik açılardan sömürüye açık hale getirmeye çalışan bir yalan endüstrisi bulunuyor. Bu yalan endüstrisi, dünyanın farklı bölgelerinde 'sahte haberler' veya 'kurgulanmış içerikler' üzerinden toplumları, biz ve onlar ikiliğine mahkum etmeye çalışıyor. Açıkça ifade etmek gerekirse, biz bu yalan endüstrisiyle, bu dezenformasyonla mücadeleyi, ulusal güvenlik stratejimizin bir parçası olarak görüyor ve tüm adımlarımızı bu perspektifle atıyoruz. Öte yandan, dezenformasyonun yalnızca sosyal medyada yapılmadığını da hepimiz biliyoruz. Geleneksel medya kuruluşları da zaman zaman toplumun reflekslerini test eden, fay hatlarını harekete geçirmeyi hedefleyen yayınlar yapabiliyorlar. Burada özellikle bazı yabancı devletlerin fonladığı kuruluşları ve bunların ülkelerimizdeki uzantılarını kastediyorum. Bu modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmak, elbirliğiyle bunların zararlı faaliyetlerini durdurmak zorundayız."

"5. KOL FAALİYETLERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Fahrettin Altun, yabancı güçler tarafından fonlanan, etki ajanlığı amacıyla faaliyette bulunan bu medya kuruluşlarıyla ilgili, tüm tedbirleri almak gerektiğini belirterek, "Bu doğrultuda Yüce Meclisimizin çatısı altında sürdürülen değerli çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Açık ve net bir biçimde vurgulamak istiyoruz ki, kimsenin 'basın özgürlüğü' kisvesi altında, ülkemizde 5. kol faaliyeti yürütmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.