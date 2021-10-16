ERDOĞAN İLE MERKEL'DEN ORTAK BASIN TOPLANTISI (2) - Son Dakika

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmeleri sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan ve Merkel, Huber Köşkü'nde görüştü. İkili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın açıklamasında "Zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileri taşımayı daima başardık" dedi. Erdoğan, "Sayın Merkel ile diyaloğumuz yalnızca ikili konularda değil bölgesel meselelere çözümler geliştirilmesine de ciddi katkılar sağlandı. Suriye 'den düzensiz göç krizinin engellenmesinden, Suriye'nin kuzeyine insani yardımların ulaştırılmasına kadar pek çok hususta Sayın Merkel inisiyatif almaktan ve sorumluluk almaktan asla çekinmedi. Sayın Şansölye'ye, Suriye krizindeki samimi çabaları için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu vesile ile 26 Eylül 'de Almanya'da gerçekleştirilen federal meclis seçim sonuçlarının Alman halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Kurulacak yeni hükümet ve şansölyesine de şimdiden muvaffakiyetler diliyorum. Sayın Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükümet yönetiminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

İKİLİ TİCARET HACMİMİZİN EN KISA SÜREDE 50 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞMASINI HEDEFLİYORUZ "Türkiye olarak tam üyelik yolunda önümüze çıkan onca zorluğa rağmen sayın Merkel'in bu süreçteki katkılarını her zaman takdirle hatırlayacağız diyen Erdoğan, " Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkiler başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ayrıntılı şekilde ele aldık. Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesini verdiğimiz önemi teyit ettik. Gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi, 18 Mart mutabakatının yenilenmesi başta olmak üzere kritik meselelerdeki beklentilerimizi değerli dostumla bir kez daha paylaştım. Doğu Akdeniz, Libya, Afganistan ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. İkili ticaret hacmimizin en kısa sürede 50 milyar dolar seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz" şekline konuştu.

"İYİ İLİŞKİLERİ SÜRDÜRMEK İÇİN ÖNÜMÜZDE ÇOK SAYIDA GÖREV VAR"

Merkel yaptığı açıklamalarda ise," İyi ilişkileri sürdürmek için önümüzde çok sayıda görev var. İşgücü anlaşmasının 60. yılı ve tabi Almanya'da yaşamakta olan 4 milyona yakın Türkiye kökenli insan. İşgücü anlaşmasının 60 yılını kutladık törenle. Almanya'da doktor, bilim adamı ve akademisyen olarak çalışan anne ve babaları ilk göçmenler olan insanlar ne kadar örnek teşkil eden kariyerleri olduğunu gördük. Bu örneklerden biri de Uğur Şahin ile Özlem Türeci. Biz ikili ilişkilerimizi gündemimizde ele aldık. Türkiye'de tutuklu bulunan, yurt dışına çıkış yasağı bulunan Alman vatandaşlara da değindik. İnsan hakları konularına da değindik. Sayın Cumhurbaşkanının söylediği gibi Almanya'da ırkçı ve yabancı düşmanı olaylarını takip edip, her zaman karşı çıktık. AB ile Türkiye ilişkilerine de değindik. Burada yasa dışı göç konusu çok önemli bir konu. Suriyeli mülteci ve göçmenler konusunda Türkiye çok önemli çalışmalara imza attı. İnsan kaçakçılığı konusunda işbirliği sürüyor. Afganistan'a insani yardımı konusunda da görüştük. BM ile bu kış Afganistan'da felaketler yaşanmaması için çabalamalıyız. Taliban'la olan görüşmeler hakkında da bilgi aldık. Suriye'deki durum konusunda yoğun bir bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.