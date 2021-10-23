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ERDOĞAN MEMUR OLARAK GÖREVİNİZİ YAPTIĞINIZ SÜRECE HİÇBİRİ KILINIZA DOKUNAMAZ - Son Dakika

ERDOĞAN MEMUR OLARAK GÖREVİNİZİ YAPTIĞINIZ SÜRECE HİÇBİRİ KILINIZA DOKUNAMAZ

23.10.2021 18:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplu fabrika ve altyapı tesislerinin açılış programının ardından Eskişehir Valiliği bahçesine geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplu fabrika ve altyapı tesislerinin açılış programının ardından Eskişehir Valiliği bahçesine geçti. Buradaki millet bahçesi, il kütüphanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu yatırımların toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz dünyanın yükselen kıtası olarak kabul edilen Afrika'da ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak hak ettiği yeri alması için gece gündüz çalışıyoruz. İşte 4 tane Afrika ülkesini dolaştık geldik. Muhalefetin aynı konuda ise seyahat ettiğimiz uçağın yakıt parasını hesaplamaktan öteye geçemiyor. Neymiş' İktidar olurlarsa dostlar alışverişte görsün. Devletin uçaklarını satacaklarmış. ya sizin zaten işiniz gücünüz bu. Siz ülkeye bir şey kazandırmakla uğraşmıyorsunuz. Siz devletin, milletin neyi var, neyi yok bunları nasıl bir an önce satar elden çıkarırız; bununla uğraşıyorsunuz. Biz altyapı, üstyapı yatırımlarıyla ülkemizi nasıl ayağa kaldırırız; bunlarla uğraşıyoruz. Onlar ise gittikleri yerlerde söyledikleri şey diyorlar ki 'Biz gelince bu uçakları satacağız?. Biz ise almaya devam edeceğiz. Ülkemizin kıta ile ekonomik potansiyelini 25 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkarmak için ter dökerken, onlar kendi kirleri ve nefretleri içerisinde debelenip duruyor. Dünyanın en büyük projelerinin ülkemizde inşa edildiği bir dönemde bunlar ülkeyi ölmüş, bitmiş göstermek için bin dereden su getiriyor. Biz ise onları ülkeyi kötülemek için su getirdiği o derelere kurduğumuz projelerle barajlarla elektrik santralleriyle bentlerle milletimize hizmet götürüyoruz. Farkımız buö diye konuştu.

'YARGI NE DİYORSA O, ÇIKARAMAYACAKSINIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu Selahattin Demirtaş ile birlikte hareket ettiğini belirten Erdoğan, 'Bunların tek gayesi dışarıdan kulaklarına üflenen sufleleri tekrarlayarak ülkenin ve milletin hayrı için yapılan her işe engel olmak. Takoz koymak, izlenen her politikayı zayıflatmaktır. Öyle ki sırf bizi engellemek için terör örgütleriyle birlikte yol yürürler, darbecilerin yanında dururlar. Ülke ve millet düşmanlarının dümen suyuna da girerler. Bunlar terörist Selo ile beraber oldular. Bunlarda ar yok. Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi' Bütün oradaki vatandaşları sokağa döken Selo değil miydi? Şimdi kaktılar onu içeriden nasıl çıkarırız, gayreti içerisindeler. Yargı ne diyorsa o, çıkaramayacaksınız. İşte Selo'nun eşi televizyon programına çıkıyor. 'Ben çocuklarımla masumane oturuyorum? diyor. Peki senin çocukların masumane de o şu anda toprağın altında öldürülmüş olan o bizim günahsız vatandaşlarımızın geride bıraktıkları yavruları, Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi, onlar ne? Onlar masum değil mi? Onlar şu anda anneleriyle beraber masumane yaşıyorlar. Onları nereye koyacaksın? Sen anasın da Yasin'in anası ana değil mi'ö dedi.

'DIŞİŞLERİ BAKANI'MIZA 10 BÜYÜKELÇİ İLE İLGİLİ TALİMATI VERDİM'

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu Osman Kavala'nın tahliye edilmesi için açıklama yapan 10 büyükelçi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öbür tarafta yatıyorlar, kalkıyorlar 'Kavala, Kavala, Kavala'. ya Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası Türkiye. Anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip de talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanı'mıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. Bu 10 tane büyükelçinin bunların bir an önce 'istenmeyen adam' ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz, dedim. Zira bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler; Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edeceklerö diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yatırımların toplu açılışını yaptı.

ERDOĞAN MEMUR OLARAK GÖREVİNİZİ YAPTIĞINIZ SÜRECE HİÇBİRİ KILINIZA DOKUNAMAZ
ERDOĞAN MEMUR OLARAK GÖREVİNİZİ YAPTIĞINIZ SÜRECE HİÇBİRİ KILINIZA DOKUNAMAZ
ERDOĞAN MEMUR OLARAK GÖREVİNİZİ YAPTIĞINIZ SÜRECE HİÇBİRİ KILINIZA DOKUNAMAZ
ERDOĞAN MEMUR OLARAK GÖREVİNİZİ YAPTIĞINIZ SÜRECE HİÇBİRİ KILINIZA DOKUNAMAZ

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERDOĞAN MEMUR OLARAK GÖREVİNİZİ YAPTIĞINIZ SÜRECE HİÇBİRİ KILINIZA DOKUNAMAZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERDOĞAN MEMUR OLARAK GÖREVİNİZİ YAPTIĞINIZ SÜRECE HİÇBİRİ KILINIZA DOKUNAMAZ - Son Dakika
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