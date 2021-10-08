Burada kalan hayvanları besleyen öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Öğrenciler, Balı Mahallesi'nde bulunan bakım ve rehabilitasyon merkezinde veteriner Erdal Terzi ve Özgür Coşgun'dan bilgi aldı.

Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde ilkokul öğrencileri, Hayvanları Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Son Dakika › Güncel › Ereğli'de öğrenciler sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili açıklama: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz