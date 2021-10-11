Ereğli'de "Okul Öncesi Öğretmen Adayları Oyuncak Müzelerle Buluşuyor" projesi başladı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başlatılan "Okul Öncesi Öğretmen Adayları Oyuncak Müzelerle Buluşuyor" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), Ereğli Belediyesi ve çeşitli üniversitelerin katkıları, TÜBİTAK'ın destekleriyle hazırlanan proje için Devrim Bulvarı'ndaki Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi'nde tören yapıldı.

Açılışta konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 3 ay önce faaliyete geçirilen Oyuncak Evi'nin ilçeye önemli kazanım getirdiğini, sadece çocukların değil, öğrenci ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarında burayı tercih etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Oyuncak Evi'nin hafta sonları da ilgi gördüğüne işaret eden Posbıyık, şunları söyledi:

"Atölye çalışmalarını da dahil ettiğimizde burası cıvıl cıvıl bir merkez oldu. Aileler yalnızca Ereğli'den değil, çevreden de çocuklarını buraya getiriyorlar. Ritimden arkeolojiye, tahta oyuncak yapımından animasyona kadar pek çok konuda çalışmalar planlanıyor. Bu faaliyetlerin çocukların gelişimine büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Buradaki oyuncak koleksiyonu da büyüklerle küçükler arasında kültürel köprü oluşturuyor."

"Oyuncak müzeleriyle ilgili bilgilendirme yapılacak"

BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz da projelerinin TÜBİTAK destek programı kapsamında lisans, ön lisans, lisansüstü öğrencilerin ve akademisyenlerin alanlarında eğitim yapmalarını teşvik etmek, araştırmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla desteklendiğini söyledi.

Okul öncesi öğretmenlik programında eğitimlerine devam eden öğretmen adaylarının projede yer aldığını aktaran Yavuz, "6 gün sürecek etkinlikler sonunda öğretmen adaylarına oyuncak müzelerinin, tarihsel, kültürel ve toplumsal değeri hakkında farkındalık yaratılarak, dünyadaki ve Türkiye'deki oyuncak müzelerindeki uygulamalar hakkında bilgilendirme yapılacaktır." dedi.

Yavuz, projelerinin BEÜ'nün yanı sıra Ankara, Düzce, İzmir İleri Teknoloji, Karabük, İstanbul Medeniyet, Sakarya ve Sinop Üniversiteleri ile Milli Eğitim Bakanlığından bilim insanlarının katkılarıyla oldukça zengin temele sahip olduğunu kaydetti.