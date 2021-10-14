Ereğli'de okulda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Ereğli'de okulda deprem tatbikatı yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Zonguldak Ereğli Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Ekipler, burada deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı. Daha sonra okulda tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği "deprem alarmı" verilen okulda, öğrencilerin tahliyesi sağlandı. Bu sırada okulun beşinci katında yaralı halde mahsur kalan öğrencilerin kurtarılması için ihbar yapılınca bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Okula ulaşan ekipler, yaralı öğrencileri pencerelerden merdivenli araç yardımıyla tahliye etti. Tatbikatın sonunda ise öğretmen ve öğrencilere yangın tüpüyle ateşe müdahale etme teknikleri uygulamalı gösterildi.

Son Dakika

Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı

Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü

Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis

Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak

Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım

Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı

Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var