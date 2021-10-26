Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Delihakkı mevkisinde Ata Tohumu Üretim Tesisleri'nde yetiştirilen fidelerden almak isteyenlerin belediyeye başvurmaları istendi.

Altın ne kadar? Altın neden düşüyor? Gram altın, çeyrek altın ne kadar?