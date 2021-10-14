Üye Girişi
Erenler'de kapalı pazar yeri açıldı - Son Dakika

Erenler'de kapalı pazar yeri açıldı

14.10.2021 15:02
Erenler'de kapalı pazar yeri açıldı

Erenler Belediyesince Hacıoğlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kapalı pazar yeri törenle açıldı.

Erenler Belediyesince Hacıoğlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kapalı pazar yeri törenle açıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, törende yaptığı konuşmada, pazar yerinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Pazar yerinin çok yönlü ve işlevsel kullanılacağını belirten Yavuz, Erenler'in hızla gelişimini devam ettirdiğini dile getirdi.

Yavuz, kente yapılacak yeni hastane hakkında da bilgi vererek, Sakarya'yı marka şehir noktasına taşımak için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiren Yavuz, şunları söyledi:

"Bizden sonra 82 bin çalışanı vardı, tam 44 bin 995 kişi daha işe aldı. 'Hiç kimseyi çıkartmayacağım.' dedi, özellikle AK Partili diye tespit ettiklerinden 15 bin kişiyi işten attı. 'Kimseyi almayacağım, her yer adam dolu, bu kaynakları çarçur ettirmeyeceğim.' diyen adam, 82 binin üzerine 45 bin kişi daha işe aldı. Yılda ortalama 5 milyar lira ödemek üzere... 'Araçlar fazla.' dedi, sergiledi, daha fazlasını aldı. 'İlk işim, su fiyatlarını indirmek.' olacak dedi, ilk işe suya zamla başladı. Bir zihniyet farkı var."

"Erenler'de yaşamak, artık ayrıcalık haline gelecek"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Erenler ilçesinde ilk olan pazar yerinin büyük ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Yüce, "Erenler'imiz her geçen gün yükselen bir değer haline gelmekte. Erenler'de yaşamak, artık ayrıcalık haline gelecek. Çalışmalar bunu gösteriyor. Bunun için hizmeti geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ise fabrika sahipleri, sanayici, imalatçı, çiftçi, ev hanımı, emekli, öğrenci ve tüm kesimlerle bir araya gelerek taleplerini dinlediklerini, durum tespiti yapıp yol haritası belirlediklerini anlattı.

Yapımı tamamlanan kapalı pazar yerinin 3 bin 500 metrekare alana kurulduğunu aktaran Kılıç, "Her şey düşünüldü; kamera, ses sistemi, su, temizlik sistemleri, mazgallar var. İdari binamızda lavabolar, mescit, şadırvan, bebek emzirme odası, kafeterya, zabıta odası, spor salonu, misafirhane var. Hemen karşısında bin metrekarelik otoparkımız var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kapalı pazar yerinin açılışı gerçekleştirildi.

Erenler'de kapalı pazar yeri açıldı
Erenler'de kapalı pazar yeri açıldı
Erenler'de kapalı pazar yeri açıldı
Erenler'de kapalı pazar yeri açıldı
Erenler'de kapalı pazar yeri açıldı

Ekrem İmamoğlu, AK Parti, Sakarya, Erenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erenler'de kapalı pazar yeri açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

8 kiloluk dev ekmek görenlerde şaşkınlık yarattı 16:10 8 kiloluk dev ekmek görenlerde şaşkınlık yarattı İYİ Parti'de 16:05 İYİ Parti'de "yetki" istifası! İl başkanı Akşener'le görüşmesinden sonra görevden ayrıldı Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum 15:55 Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum
Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti 15:46 Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak 15:18 Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü 15:11 Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var 14:47 Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı 14:37 F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı

Son Dakika Haberleri
16:10 Son dakika magazin haberleri!
16:04 İYİ Parti'de "yetki" istifası! İl başkanı Akşener'le görüşmesinden sonra görevden ayrıldı
15:58 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı
15:55 Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum
15:46 Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası yaşamını yitirdi
15:45 Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti
15:40 Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile bir araya geliyor
15:38 Yeni ofsayt sistemi 2022 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanacak! Hakemlerin yerini teknoloji alıyor
15:33 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021
15:24 Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar
Tatil için gittiği Antalya'da 6'ncı kattan feci şekilde zemine çakıldı Tatil için gittiği Antalya'da 6'ncı kattan feci şekilde zemine çakıldı         
16:18
Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin haberleri!         
16:10
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası yaşamını yitirdi Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası yaşamını yitirdi         
15:47
Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar         
15:24
Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı         
15:17
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor         
13:57
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetti Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetti         
11:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 16:26:50. #1.13#
SON DAKİKA: Erenler'de kapalı pazar yeri açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement