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Ergani Belediyesinden hizmet atağı - Son Dakika

Ergani Belediyesinden hizmet atağı

30.10.2021 11:47
Ergani Belediyesinden hizmet atağı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, ilçenin alt ve üst yapı sorunlarını çözmek amacıyla hizmet seferberliği başlattıklarını söyledi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, ilçenin alt ve üst yapı sorunlarını çözmek amacıyla hizmet seferberliği başlattıklarını söyledi.

Kaymakam Karaaslan, yaptığı açıklamada, bu yıl 60 kırsal mahallede meydan, sokak, cami ve taziye evi çevresi, mezarlık yolları, okul bahçesi gibi alanlar başta olmak üzere kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Merkez mahallelerde bozulan yolları yenilemek için çalışma yaptıklarını anlatan Karaaslan, merkezde 2 kilometre stabilize yol yapımı tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Karaaslan, şöyle devam etti:

"İlçe merkezinde İlçe Jandarma Komutanlığı, Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ahmetli Mahallesi, Şölen Mahallesi ve Gözekaya Mahallesi olmak üzere 5 noktaya, kırsal Kortaş, Bereketli, Han, Çayırdere, Selman, Alitaş, İncehıdır, Hendek, Akçakale ve Demirli Mahallesi olmak üzere 10 noktaya halı saha yapılacaktır. Yarı olimpik yüzme havuzu proje aşamasında. 15 halı saha ve yarı olimpik yüzme havuzu yapımı, Süper Toto Daire Başkanlığı tarafından desteklenecek. Belediye ekiplerimiz ve veteriner eşliğinde ilçemizdeki sokak hayvanları için tedavi uygulaması ve aşı çalışmalarına başladık. Ayrıca, sokak hayvanlarımızın mama ve su ihtiyaçları düzenli bir şekilde giderilmektedir."

Vatandaşlarla birebir iletişim kurmak ve beklentilerini dinlemek üzere muhtar ve esnaf ziyaretleri yaptıklarını bildiren Karaaslan, haftalık halk toplantıları düzenlediklerini aktardı.

Ahmet Karaaslan, Hisarcık, Ergani, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergani Belediyesinden hizmet atağı - Son Dakika


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