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Ergani'de hız kesici kasis çalışmaları başladı - Son Dakika

Ergani'de hız kesici kasis çalışmaları başladı

09.10.2021 15:46
Ergani'de hız kesici kasis çalışmaları başladı

Ergani Belediyesi tarafından hız kesici kasis yerleştirme çalışması başlatıldı.

Ergani Belediyesi tarafından hız kesici kasis yerleştirme çalışması başlatıldı.

Destek Hizmetleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince temin edilerek montajına başlanan plastik hız kesici kasisler, geçiş yapacak olan araçların hızını 10 kilometreye kadar düşürüyor.

Ayrıca, üzerinde bulunan reflektif mercek ile gece karanlığında da araçlar için görüş sağlıyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, vatandaşların taleplerini dikkate alarak, asfalt yollarda hız kesici kasis çalışmaları başlattıklarını söyledi.

İhtiyaç görülmesi halinde farklı noktalarda da kasis çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Karaaslan, "Vatandaşlarımızın da trafik kuralları konusunda dikkatli davranmalarını istiyoruz." dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergani'de hız kesici kasis çalışmaları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ergani'de hız kesici kasis çalışmaları başladı - Son Dakika
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