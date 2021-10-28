Erganili çiftçi 27 kilogram ağırlığında kavun yetiştirdi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çiftçi Sıddık Güneş, 27 kilogram ağırlığında kavun yetiştirdi.

Ortayazı Mahallesinde çiftçilik yapan Güneş, 6 ay önce kavun üretmek için ekim yaptığını, gübre ya da ilaç kullanmadığını söyledi.

"Sadece her gün su verdim. Hasat ettiğim kavunu görenler şaşırdı." diyen Güneş, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya tarafından bu ağırlıkta ürettiği kavun için kendisine plaket verildiğini belirtti.

Güneş, 27 kilogram ağırlığındaki kavunun Ticaret Sanayi Odasının girişinde sergilendiğini ifade etti.

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