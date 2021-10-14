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Erkan Yıldırım'dan sarışınlara özel tüyolar - Son Dakika

Erkan Yıldırım'dan sarışınlara özel tüyolar

14.10.2021 10:17
Erkan Yıldırım'dan sarışınlara özel tüyolar

Kuaför Erkan Yıldırım, güzelliğin sembolü haline dönüşen sarı saça sahip olanlara özel tüyolar vererek, "Boyayla sarışın olan kadınların en büyük şikayeti, saç diplerinin kızıla dönmesi. Ancak bunun da çaresi var" dedi.

Kuaför Erkan Yıldırım, güzelliğin sembolü haline dönüşen sarı saça sahip olanlara özel tüyolar vererek, "Boyayla sarışın olan kadınların en büyük şikayeti, saç diplerinin kızıla dönmesi. Ancak bunun da çaresi var" dedi.

Erkan Yıldırım, sarı saçın güzelliğin sembolü haline dönüştüğünü belirterek, sarı rengin çok geniş bir ton skalası olduğunu hatırlattı. Doğru tonu bulmanın ve o rengi korumanın da pek kolay olmadığını belirten, Yıldırım, Türkiye'deki sarışınların yaşadığı en büyük problemin yıkama sonrası saç diplerinde oluşan kızıllık olduğunu kaydederek, "Türkiye'deki sarışınların en büyük sorunu, saç diplerinde oluşan kızıllık. Bize yeni gelen sarışın misafirlerimiz, genelde saç diplerindeki bu renk farklılığından şikayet ediyor. Boyanan saçtaki küllü renk, dört-beş yıkama sonrasında akıyor ve ortaya kızıl bir renk çıkıyor. Uçları sarı, dipleri kızıl olan saçtaki bu uyumsuz görüntü, haliyle kişiyi rahatsız ediyor" şeklinde konuştu.

"Açma işlemini mutlaka işin uzmanı yapmalı"

Erkan Yıldırım, saç diplerine uygulanacak açma işlemiyle bu soruna çare bulunabileceğini kaydederek, "Bu sorunun çözümlerinden biri; saç diplerine önce açma işlemi uygulayıp içindeki kızılı tamamen sökmek, ardından boya yapmak. Ancak bu çok dikkatli ve özenli yapılması gereken riskli bir işlem. Çünkü üst üste yapıldığında saçlara zarar verip kopmalara yol açabilir. Ayrıca bitkisel boyayla ve amonyaksız boyalarla yapılamadığından, alerjik kişilere kesinlikle uygulanmamalı. Dolayısıyla mutlaka uzman ellerde yapılmalı" ifadelerini kullandı.

"Kendi saç renginize yakın tonlar seçin"

Yıldırım, saç diplerine açma işlemi uygulatmak istemeyenlere de kendi saçlarına yakın tonlarda boyaları önererek, "Standart bir profesyonel boyanın açma gücü ancak üç ton. Boya küllü renkte olsa da, birkaç yıkamanın ardından altta kızıllık kalıyor. Tabii kalıcılığı boyanın kalitesi ve işçilik de önemli ölçüde etkiliyor. Örneğin kalitesiz bir boya üç-beş yıkamada akarken, iyi bir boya ve iyi bir işçilikle bu süre 10 yıkamayı bulabiliyor. Ben kadınlara genellikle saç diplerini kendi renklerine yakın tonlara boyatıp, aralara balyaj attırarak sarışınlık elde etmelerini öneriyorum. Böylece hem kızıllaşma probleminden kurtulur hem de boyayı daha uzun süre kullanmış olurlar" diye konuştu. - MALATYA

Erkan Yıldırım'dan sarışınlara özel tüyolar
Erkan Yıldırım'dan sarışınlara özel tüyolar

Erkan Yıldırım, Türkiye, Kuaför, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erkan Yıldırım'dan sarışınlara özel tüyolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erkan Yıldırım'dan sarışınlara özel tüyolar - Son Dakika
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