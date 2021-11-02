ERÜ kampüsünde yaşayan Anadolu yer sincabından yeni bir bakteri türü keşfedildi - Son Dakika

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Aydın'nın yürütücülüğünü yaptığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında üniversite kampüsünde yaşayan gelengilerden (Anadolu yer sincabı) yeni bir bakteri türü tespit edildi. Bu yeni türe Latince'de Anadolu anlamına gelen 'Anatolicus' ismi verildi.

ERÜ kampüsünde yaşayan gelengilerin bakterileri üzerinde çalışma başlatıldı. Bu çalışmada ERÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Aydın proje yürütücüsü olarak, Prof. Dr. Seçil Abay, Doç. Dr. Tuba Kayman, Araştırma Görevlisi Dr. İzzet Burçin Satıcıoğlu, Araştırma Görevlisi Dr. Emre Karakaya, Prof. Dr. Muammer Göncüoğlu, Doç. Dr. Hamit Kaan Müştak, Araştırma Görevlisi Dr. İnci Başak Müştak, Dr. Öğretim Üyesi Nüket Bilgen, Özgür Güran ve Prof. Dr. Ayhan Düzler ise araştırma görevlisi olarak yer aldı.

'Gelengilerden (Anadolu Yer Sincabı) İzole Edilen ve Campylobacter Genusu İçinde Yeni Bir Tür Oluşturma Potansiyeli Bulunan Bakteriyel İzolatların Moleküler ve Fenotipik Karakterizasyonu ve Tanımlanması' başlıklı proje çalışmalarında Anadolu'ya özgü olan gelengilerin sindirim sisteminden izole edilen yeni bir tür tespit edildi.

Keşfedilen bakteriye ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile öğretim üyelerinin istişareleri sonucunda Latince'de Anadolu manasına gelen 'anatolicus' ismi verildi. Türkiye'den tanımlanması yapılan bu yeni tür ile birlikte Campylobacter genusunda kayıtlı olan tür sayısı 36'ya yükseldi. Proje ekibince isimlendirilmesi yapılan Campylobacter anatolicus'a ilişkin makale bakteriyel taksonomi alanındaki en üst düzey dergi olan 'Systematic and Applied Microbiology' dergisinde yayınlandı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, proje ekibini çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.