Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda üretilen ürünler satışa sunuldu - Son Dakika

Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (ERMEK), üretilen ürünler, satışa sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ev kadınları aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla ERMEK bünyesinde yürütülen eğitimlere katılmaya devam ediyor.

Süleyman Demirel İş Merkezinde bulunan ERMEK kurslarında 195 kursiyer, 7 eğitmen eşliğinde eğitimlerini hafta içi her gün sürdürüyor.

Kursiyerlerin ürettiği dekoratif tablo, kilim, takı, oya, bakır işlemeciliği gibi birçok ürün, aynı iş merkezinin zemin katındaki mağazada satışa sunuluyor.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, kursları ziyaretinde, ev kadınlarının meslek edinmesi ve ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla hizmet veren belediye kurslarının devam ettiğini belirterek, "Şu an 7 eğitmenimiz 195 kursiyerimize eğitim vermekte. Kendilerine ve kursiyerlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.