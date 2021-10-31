Erzincan'da 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu kapsamda, şehirler arası otobüs terminali ve uygulama noktasında yapılan kontrollerde, 10 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktası ile kent genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

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