Erzincan'da 12 kaçak avcıya 19 bin 405 lira ceza kesildi - Son Dakika

Erzincan'da kaçak avlandıkları belirlenen 12 kişiye 19 bin 405 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, avcılık kurallarına uyulup uyulmadığının tespit edilmesi amacıyla denetim yapıldı.

Ekiplerin denetlediği 179 avcıdan 12'sine "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan toplam 8 bin 905 lira idari para ve 10 bin 500 lira tazminat cezası kesildi.