Erzincan'da 5. Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

- Erzincan'da 5. Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali renkli görüntülere sahne oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da 5. Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkında düzenlenen festivale Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genelbaşkan vekili Binali Yıldırım, kent protokolü ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Uzun süre pandemi nedeniyle sıkılan gençler festivalde doyasıya eğlenerek stres attı. Sanatçıların sahne aldığı, değişik sportif etkinliklerin gerçekleştiği festival gün boyu sürecek.

Yapılan konuşmaların ardından festival kapsamında tüm katılımcılar Türk Bayrağı eşliğinde doğa yürüyüşü, dağcılık, bisiklet turu, okçuluk, resim, oryantiring, 4x4 safari, rafting, kano ve uçurtma etkinliklerinde doyasıya eğlendiler.

Festival kapsamında akşamda konser programları gerçekleşecek.

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, festivalde gençlerin doyasıya eğlendiklerini kaydederek havanın da güzel olmasının festivali daha da güzel kıldığını söyledi.