Erzincan'da bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Cenazesi otopsi için Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırılan Metin'in, şofbenden sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği belirtildi.

Kısa sürede olay yerine jandarma ile gelen sağlık ekipleri, girdikleri evde banyoda hareketsiz bulunan Pakize Metin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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