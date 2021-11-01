Erzincan'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika

Erzincan'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı, gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Yenimahalle'de H.F. ile B.D. ve A.G arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. İddiaya göre, kavgaya dönüşen olayda, H.F. yanındaki bıçakla A.G'yi yaraladı.

Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan H.F. ile B.D. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.F. tutuklandı, B.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.