Erzincan'da kamyon kasasında sıkışan hayvanları itfaiye kurtardı - Son Dakika

Erzincan'da kamyon kasasında sıkışan hayvanları itfaiye kurtardı

Erzincan'da kamyonun kasasının kapaklarına sıkışan 2 büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzincan'da kamyonun kasasının kapaklarına sıkışan 2 büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vasip Aksoy, kullandığı büyükbaş hayvan yüklü 25 DU 228 plakalı kamyonla, Erzincan- Erzurum kara yolu Akyazı mevkisindeki kantarlara doğru seyir halindeyken yavaşladı. Kamyonun aniden yavaşlaması sonucu, hayvanlardan ikisi kasada bulunan kapaklara sıkıştı. Durumun farkına varan sürücü Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma aracındaki ekipmanlarla, kamyon kasasında sıkışan iki büyükbaş hayvanı kısa sürede kurtararak sahibine teslim etti.

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