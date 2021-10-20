Erzincan'da kamyonetin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Erzincan'da kamyonetin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Erzincan'da kamyonetin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından uzun çabaların ardından kurtarıldı.

Erzincan'da kamyonetin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından uzun çabaların ardından kurtarıldı. Karaağaç Mahallesi'nde Buğday meydanında park halindeki kamyonetin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, bir süre kendi imkanları ile hayvanı çıkarmaya çalıştı. Kedinin bulunduğu yerden çıkartılamaması üzerine itfaiyeye haber verildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kediyi kısa süreli çalışmanın ardından aracın motorundan çıkardı.

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