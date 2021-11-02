Erzincan'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika

- Erzincan'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

ERZİNCAN - Erzincan'da bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Erzincan Merkez İzzetpaşa Mahallesi 841 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 yaşında ki 3 çocuk babası ve eşinden ayrı olduğu belirtilen Yılmaz Mercandağı'ndan haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirildi. İhbar üzerine Mercandağı'nın evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, evde Yılmaz Mercandağı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan inceleme de Yılmaz Mercandağı'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.