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Erzincan'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Erzincan'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü

19.10.2021 23:58
Erzincan'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Refahiye'den Erzincan'a giden Ersin Arslan'ın kullandığı 36 AN 336 plakalı otomobil, ilçe merkezi çıkışında Mehmet A. idaresindeki 25 AF 333 plakalı tırla çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ersin Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erzincan'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Erzincan'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Ersin Arslan, Otomobil, Refahiye, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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