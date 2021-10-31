Erzincan'da yaban keçisi avlayan 2 kişiye 63 bin 432 lira ceza - Son Dakika

Görevliler, bu kişilere 63 bin 432 lira idari para cezası uyguladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile DKMP görevlileri, ilçe kırsalında yürüttükleri çalışmada yeni avlanmış bir yaban keçisi tespit etti.

Migros, BİM ve Şok'tan sonra para cezalarına yönelik bir tepki de CarrefourSA'dan: Kararın iptali için yargıya başvuracağız