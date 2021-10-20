Erzincan'daki bıçaklı kavgada bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da iki taraf arasında yaşanan bıçaklı kavgada bir şüpheli tutuklandı.

Kentte dün bir yediemin otoparkında çıkan tartışma sonrası iki kişiyi ağır yaraladıktan sonra polisin gözaltına aldığı A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüpheli A.T, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olay dün bir yediemin otoparkında, icradan satışı gerçekleştirilen otobüsü almak için gelen A.T. (57) ile Y.K. (44) ve H.S. (57) arasında kavga çıkmış, A.T. yanındaki bıçakla Y.K. ve H.S'yi yaralamıştı.