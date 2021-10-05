Erzincan'daki Turnaçayırı Barajı su tutmaya başladı - Son Dakika

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yapılan ve su tutmaya başlayan Turnaçayırı Barajı ile 148 bin 870 dekarlık alanın sulanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Turnaçayırı Barajı 3 Ekim itibarıyla su tutmaya başladı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Turnaçayırı Barajı'nın şehre hayırlı olmasını temenni etti.

Projenin önemine değinen Yıldız, şunları kaydetti:

"Bölgenin en önemli sulama projelerinden bir tanesi olan barajımız, 40 yıldır Erzincanlının hayalini kurduğu ve hasretle beklediği bir projedir. Hamdolsun bu hayali gerçeğe dönüştürdük. Turnaçayırı Barajı tutmaya başladı. Depolanacak su ile toplamda 148 bin 870 dekarlık alan sulamaya açılacaktır. Sulama projesinin tamamlanması ve bölgede sulu tarıma geçilmesiyle beraber de ürün deseninde oldukça ciddi değişiklikler bekliyoruz. "

Barajın temelden yüksekliğinin 92 metre, depolama hacminin ise 50 milyon metreküp olduğunu aktaran Yıldız, "Sulama projesinin devreye girmesi ile bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde üreticimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Projenin tamamlanması ile milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık yaklaşık 97 milyon lira katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.