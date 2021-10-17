Erzincan'ın yüksek kesimlerinde sonbahar renkleri havadan görüntülendi - Son Dakika

Yılın her dönemi ilgi gören kentin yüksek kesimleri, ziyaretçilerini renk cümbüşü içinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Esence Dağları'nda, sonbaharla birlikte sarı, kahverengi ve yeşilin tüm tonlarının görülebildiği güzel manzara oluştu.

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