ERZURUM'A KAR YAĞDI - Son Dakika

ERZURUM'un merkezine kar yağdı. Öğleden sonra başlayan, zaman zaman da lapa lapa yağan karla Palandöken'in zirvesi beyaza büründü.

Geçen haftayı güneşli ve mevsim normalinde sıcak geçiren Erzurum'da meteoroloji tarafından uyarısı yapılan kar yağışı öğleden sonra başladı. Ekim ayında Palandöken'in zirvesini 3-4 kez beyaza bürüyen kar, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde de etkili oldu. Bulutlu ve soğuk havanın ardından başlayan kar, zaman zaman lapa lapa yağdı. Palandöken'in zirvesini beyaz örtüyle kaplayan kar yağışını fotoğraflayan Enes Taşçı, "Palandöken'e kar yağışını görüntülemeye geldik. Erzurum'da artık kar zamanı. Herkesi Palandöken'e bekliyoruz" diye konuştu.