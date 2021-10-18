Üye Girişi
10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı - Son Dakika

10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı

18.10.2021 18:17
10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da yapımı tamamlan canlı hayvan pazarı ve mezbahası düzenlenen törenle hizmete girdi.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da yapımı tamamlan canlı hayvan pazarı ve mezbahası düzenlenen törenle hizmete girdi.

Horasan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle yaklaşık 10 dönüm alana kurulan ve 2 bin metrekaresi kapalı olan canlı hayvan pazarı ve mezbahası için açılış töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların her türlü hizmete layık olduğunu söyledi.

Yaptıkları hizmetlerle bütün köyleri ve il merkezini yaşanabilir bir konuma taşıyacaklarını belirten Sekmen, "Hayvancılık Erzurum'un bütününde önemli bir yer tutuyor. Bunun için hayvancılığa önem verdik, vermeye de devam ediyoruz. Hayvan pazarı ve mezbahanesi olmayan ilçemiz kalmayacak, hepsini tamamlayacağız." dedi.

Sekmen, hayvanların sulama ihtiyacının giderilmesi için göletlerin oluşturulacağını ifade ederek, "Meralarda hayvanlar otlatılırken mutlaka göletlerimiz olacak. Hayvanlara içme suyu sağlayacağız eğer su bolsa ve gerekirse sulama suyu olarak geri döndüreceğiz. İnşallah hedefimiz burada Söylemez Barajı'nı bitirmek. Belediye olarak arazilerimizi sulanabilir bir konuma taşıyacağız." diye konuştu.

Kentteki tüm ilçelerde süt toplama merkezlerinin olmasını hayal ettiğini anlatan Sekmen, bu sayede sütü 3-4 ay değil yılın her ayında toplayabileceklerini aktardı.

Sekmen, şöyle devam etti:

"Horasan'da hayvan organize sanayi bölgesini faaliyete geçireceğiz. Burada ahırlarımız olacak ve vatandaşlarımızı ilçe merkezinde otursa bile buralarda hayvancılık yapabilecek. Büyükbaş ve küçükbaş havyan olacak. Bu pazarları onun için yaptık. Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarını Erzurum'da yaptık ki daha büyük çaptaki hayvanlar kesilebilsin. Merkezdeki hayvan pazarının yan tarafına bir hayvan mezbahanesi daha yapacağız. Artık kendi hayvanımızı cüzi bir ücretle kesip soğuk hava depolarında dondurabileceğiz."

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen de bölgede tarım, hayvansal ve bitkisel üretim başta olmak üzere bütün alanlarda destek verdiklerini kaydetti.

Şimdiye kadar Erzurum'daki 203 projeye yaklaşık 91 milyon lira destek sağladıklarını anlatan Demirdöğen,"Bu 203 projenin 93'ünü Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yaptık. Bu da Büyükşehir Belediyesinin proje yürütme kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durumdan çok memnunuz ve önümüzdeki yıllarda inşallah bu iş birliğimiz devam edecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür diyorum. Buradan da 2022 yılı proje çağrılarına da başladığımız duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sekmen ve Demirdöğen konuşmaların ardından beraberindekilerle tesisi gezdi.

10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı
10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı
10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı
10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı
10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı
10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı
10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı
10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı
10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi 18:33 Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu 18:03 Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı 17:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı
Toyota Türkiye CEO'sundan araç alacaklara önemli uyarı: Bulan alsın, yarın hangi kurdan satacağımızı bilmiyoruz 17:04 Toyota Türkiye CEO'sundan araç alacaklara önemli uyarı: Bulan alsın, yarın hangi kurdan satacağımızı bilmiyoruz Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi 16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı 16:54 Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı
Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı 16:07 Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı 15:31 Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı

Son Dakika Haberleri
18:39 Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ın cenazesi hayatını adadığı Baykar tesislerine getirildi
18:33 Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi
18:04 Nusret, eski çalışanlarının açtığı davayı kazanamadı! 2 milyon liradan fazla tazminat ödemeye mahkum bırakıldı
18:03 Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu
17:57 Son Dakika: TFF'den, başta Fenerbahçe ve hakemleri eleştiren kulüplere uyarı geldi: Dikkatli olun
17:37 "Bataklık" operasyonunda yargılanan "Türk Escobar" Nejat Daş savunmasını yaptı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı
17:30 Ali Güneş itiraf etti: Aziz Yıldırım bana dedi ki, 'F.Bahçeli futbolcu en güzel bayanlarla görüşür'
17:29 Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı
16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ın cenazesi hayatını adadığı Baykar tesislerine getirildi Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ın cenazesi hayatını adadığı Baykar tesislerine getirildi         
18:40
Nusret, eski çalışanlarının açtığı davayı kazanamadı! 2 milyon liradan fazla tazminat ödemeye mahkum bırakıldı Nusret, eski çalışanlarının açtığı davayı kazanamadı! 2 milyon liradan fazla tazminat ödemeye mahkum bırakıldı         
18:04
Son Dakika: TFF'den, başta Fenerbahçe ve hakemleri eleştiren kulüplere uyarı geldi: Dikkatli olun Son Dakika: TFF'den, başta Fenerbahçe ve hakemleri eleştiren kulüplere uyarı geldi: Dikkatli olun         
17:58
Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı         
17:29
Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi         
17:00
Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor         
16:56
Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı         
16:11
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak         
15:24
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi         
12:57
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
30 yıl önce üretildi, fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometredeki Tofaş'a fiyat biçilemiyor 30 yıl önce üretildi, fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometredeki Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:04
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 19:01:57. #1.12#
SON DAKİKA: 10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement