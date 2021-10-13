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Erzurum'da alevler geceyi aydınlattı: 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler kül oldu - Son Dakika

Erzurum'da alevler geceyi aydınlattı: 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler kül oldu

13.10.2021 01:00
Erzurum'da alevler geceyi aydınlattı: 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler kül oldu

Erzurum'da henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı Muratefendi Mahallesinde çıkan yangında 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler kül oldu.

Erzurum'da henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı Muratefendi Mahallesinde çıkan yangında 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler kül oldu.

Edinilen bilgilere göre olay Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Muratefendi Mahallesinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı mahalledeki bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin etrafındaki ahırlara ve diğer evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken vatandaşlar ise kovalarla taşıdıkları su ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken 2 ev, 5 ahır, 1 kiler ve bir çok ot ve saman yığını ise kül oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - ERZURUM

Erzurum'da alevler geceyi aydınlattı: 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler kül oldu
Erzurum'da alevler geceyi aydınlattı: 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler kül oldu
Erzurum'da alevler geceyi aydınlattı: 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler kül oldu

Uzundere, Erzurum, Yangın, Ahır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da alevler geceyi aydınlattı: 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler kül oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da alevler geceyi aydınlattı: 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler kül oldu - Son Dakika
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