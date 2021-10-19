Erzurum'da bir kişi tartıştığı eniştesini tabancayla yaraladı - Son Dakika

Polis ekipleri, olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alıp kaçan S.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Muratpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde M.K'ye ait iş yerinin önüne gelen S.K. ile enişte arasında tartışma çıktı.

Erzurum 'un Yakutiye ilçesinde, tartıştığı kayınbiraderi tarafından ayağından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

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