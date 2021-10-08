Çeşitli suçlardan yakalanan 95 şüpheliden 23'ü tutuklandı - Son Dakika

Çeşitli suçlardan yakalanan 95 şüpheliden 23'ü tutuklandı

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 61 zanlı da Erzurum'da yakalandı

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 95 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 24 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 61 zanlı da düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eylül ayı içerisinde genel güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde kasten yaralama, yağma, silahla tehdit, oto hırsızlığı, iş yerinden, evden, otodan hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık suçlarından 66 olay aydınlatıldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarla olaylara karışan 95 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 24 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda olaylarla ilgili olarak 2 adet ruhsatsız silah. 24 adet av tüfeği, 6 adet kesici alet, 11 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayarı, 1 adet profesyonel fotoğraf makinesi ve 1 adet çalıntı oto ele geçirildi. Ekipler tarafından çalına eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca haklarında kasten öldürme, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı yapma, kaçakçılık kanununa muhalefet, silahla yağma gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ülke genelinde 1-15 yıl arası cezası bulunan 20 şahıs, 1 yıl 6 ay cezası bulunan 19 şahıs ve yakalama emri ile aranan 22 şahıs olmak üzere toplam 61 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlar sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.