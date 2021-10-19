Erzurum'da çıkan yangın eski İller Bankası binası ile bir yurdun çatısına zarar verdi - Son Dakika

Erzurum'da, eski İller Bankası binasında çıkıp bitişikteki bir öğrenci yurduna sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Yakutiye ilçesine bağlı Yoncalık Mahallesi'nde yer alan ve kullanılmayan 5 katlı eski İller Bankası binasındaki söküm çalışması sırasında çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir süre sonra büyüyen alevler, bu binanın bitişiğinde bulunan ve zemin katında manav ile mobilyacı gibi iş yerleri olan, üst katları ise özel öğrenci yurdu olarak faaliyet göstermesi için hazırlık yapılan bir başka binanın çatısına sıçradı.

Alevlerin her iki binanın çatısını sarması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Trafiğin yoğun olduğu caddede polislerce güvenlik önlemi alınıp vatandaşlar ile araçlar olay yerinden uzaklaştırıldı, yurdun olduğu binanın alt katındaki iş yerlerinde bulunan kişiler ise tahliye edildi.

Yangının etkili olduğu bina arkasındaki eski bir binada koyun besleyen bir besici de hayvanlarını dumandan etkilenmemesi için buradan çıkardı.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangında, eski İller Bankası binası ile bitişiğindeki yapının çatılarında hasar oluştu.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer de olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.