Erzurum'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Erzurum'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Horasan'da akşam etkili olan soğuk hava, sabah yerini sise bıraktı. Görüş mesafesinin 5 metreye düştüğü Ağrı- Erzurum, Ağrı- Van ve Ağrı- İran kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte oluşan yoğun sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Kaynak: İHA
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