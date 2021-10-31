Erzurum'da gençlik merkezi gönüllülerinden öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Palandöken Gençlik Merkezi gönüllüleri Horasan ilçesindeki bir okula kırtasiye yardımında bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Palandöken Gençlik Merkezi Liderleri ve 50 kişilik gönüllü, Horasan ilçesindeki Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere kalem, silgi, kitap, kalem tıraş ve kalemlik gibi kırtasiye malzemeleri dağıtan gençlik liderleri ve gönüllü gençler, çeşitli oyunlar da oynayarak Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine keyifli bir gün yaşattı.

Palandöken Gençlik Merkezi Liderlerinden Fırat Ceyhan ile Halil Yazıcıoğlu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) maskotu Karbeyaz, öğrencilerin ilgi odağı oldu.