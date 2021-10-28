Erzurum'da kaçak sigara ve tütün sattıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, kaçak sigara ve tütün sattıkları öne sürülen 6 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında araştırma yapan İl Jandarma Komutanlığı unsurları, Karaçoban ilçesinde oturan 6 kişinin kaçak tütün ve kaçak sigara sattığı bilgisine ulaştı.

Savcılıktan alınan arama kararı doğrultusunda söz konusu kişilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 800 kilogram kaçak tütün, 187 bin 500 boş makaron, bin 500 doldurulmuş makaron, 26 kilogram nargile tütünü, 1 otomatik sigara doldurma makinesi ve kompresörü ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.