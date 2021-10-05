Erzurum'da tedavi edilen 2 kızıl şahin ve kaya kartalı doğaya salındı - Son Dakika

Erzurum'da tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan iki kızıl şahin ve kaya kartalı doğaya bırakıldı.

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koruma ve bakım altında bulunan kızıl şahinler ile kaya kartalının tedavileri tamamlandı.

Yırtıcı kuşlar, veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından doğaya salındı.

Öte yandan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Albayrak koordinatörlüğünde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi ve Milli Parklar personeli kentteki hayvan barınağını ziyaret etti.

Ekiptekiler, şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan kedi evlerine de mama ve su bıraktı.