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Erzurum'daki gıda denetimlerinde 79 işletmeye 822 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika

Erzurum'daki gıda denetimlerinde 79 işletmeye 822 bin lira ceza uygulandı

26.10.2021 16:26
Erzurum'daki gıda denetimlerinde 79 işletmeye 822 bin lira ceza uygulandı

Erzurum'da Tarım ve Orman Müdürlüğünce bu yıl yapılan 15 bin 500 gıda denetiminde, 79 işletmeye 822 bin lira idari yaptırım uygulandı.

Erzurum'da Tarım ve Orman Müdürlüğünce bu yıl yapılan 15 bin 500 gıda denetiminde, 79 işletmeye 822 bin lira idari yaptırım uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ve beraberindeki bir grup gıda denetçisi, Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde başlattığı "Gıda Denetim Seferberliği" kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesislerinin yanı sıra çeşitli adreslerdeki yemek fabrikaları, market ve iş yerlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, genel hijyene bakıldı, depolar ile ürünlerin fiziki durumu ve son kullanma tarihleri incelendi.

Ayrıca fırınlarda hijyen denetimi, ekmek ve diğer ürünlerin gramaj kontrolü yapıldı. Ayrıca, gıda ürünlerinde taklit, tağşiş, sahteciliğe karşı da çalışma yürütüldü.

Osman Akar, denetim sonrası gazetecilere, il ve ilçelerde 79 personel ile gıda üretim ve işletmelerine yönelik denetim yaptıklarını söyledi.

Bu yıl kentte 5 bin 525 üretim, satış ve toplu tüketim işletmesi ile 294 yem üretim ve satış işletmesine yönelik 15 bin 500 civarında denetim yaptıklarını ifade eden Akar, "Denetimlerde bugüne kadar 79 işletmeye 822 bin Türk lirası idari yaptırım uyguladık. Şimdiye kadar aldığımız 342 numuneden 258'i olumlu, 18'i olumsuz sonuçlandı, diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor." dedi.

Akar, denetimleri risk esaslı ve Bakanlığın plan ve programı çerçevesinde yürüttüklerini, ihbar, şikayet ve inceleme taleplerine yönelik de denetimlerin sürdüğünü dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 25-28 Ekim'de 81 ilde gerçekleştirilecek denetim seferberliği kapsamında Erzurum'daki gıda işletmelerinde yoğun şekilde inceleme yapıldığını vurgulayan Akar, "Özellikle gıda ürünlerinde taklit, tağşiş, sahtecilik yapanlara karşı en etkin ve tavizsiz şekilde denetimler yapılarak gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Bunlar tespit edildikten sonra dosyalar Bakanlığımıza iletilecek ve taklit ve tağşiş işlemleriyle ilgili kamuoyuna bilgi paylaşımı Bakanlığımızın Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Akar, tüketicilerin güvenilir, sağlıklı gıdaya ulaşması adına denetimlerin tarladan sofraya kadar devam edeceğini vurgulayarak, düzeltici ve düzenleyici faaliyetlerle denetim yapmayı amaçladıklarını anlattı.

En iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğunu vurgulayan Akar, "Tüketicilerin bizlere destek olması önemli. Gıda ile ilgili şikayetlerin 'Alo 174 Gıda Hattı'na' veya '05311740174' numaralı WhatsApp hatlarına yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Akar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen özverili şekilde görevlerini yapan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Organize Sanayi Bölgesi, Osman Akar, Erzurum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'daki gıda denetimlerinde 79 işletmeye 822 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'daki gıda denetimlerinde 79 işletmeye 822 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
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