Erzurum, Kars ve Ağrı'da kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Erzurum, Kars ile Ağrı'nın batı kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ile Ağrı'nın batı kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı, diğer yerlerde ise aralıklı yağmur ve sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar, doğu ve güney doğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzurum, Kars ve Ardahan'da 0, Ağrı'da 1, Iğdır'da 4, Erzincan'da 5, Tunceli'de 7 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 17, Erzincan'da 15, Ağrı ve Iğdır'da 13, Erzurum'da 11, Kars ve Ardahan'da 9 derece olacağı öngörülüyor.