Erzurum termal turizmde de söz sahibi olmak istiyor - Son Dakika

Tarihi ve turistik alanları, kayak merkezleri ve yöresel lezzetleriyle rağbet gören Erzurum, Pasinler Belediyesince yapımı tamamlanan 5 yıldızlı otel konforundaki termal tesisleriyle misafirlerini bekliyor.

Kış turizminde adından söz ettiren Erzurum, Pasinler ilçe merkezinde belediye tarafından yapımı tamamlanan ve ilçeye gelen misafirlerin kullanımına sunulan tesislerdeki termal havuz, hamam ve sauna, beş yıldızlı otel konforu sağlayan aile odalarıyla termal turizmde de söz sahibi olmak istiyor.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilerleyen zamanlarda ilçede yapacakları bungalov evler ile misafirlerini daha rahat ortamda ağırlayacaklarını söyledi.

İlçedeki otellerin daha önce çok kötü durumda olduğunu ifade eden Dölekli, şunları kaydetti:

"Otellerimizi şu an 5 yıldızlı otel konforuna getirdik. İçerisinde 32 oda, yaklaşık 70 kişiye hitap edecek yatak kapasitemiz var. Otelimizin 9 ayrı aile kabini mevcut. Otel müşterilerimize 1 saat akşam, 1 saat sabah olmak üzere termal havuzlarımızı ücretsiz veriyoruz, bu da otel ücretinin içerisinde. Günlük ücretimiz 120 lira, bunun içerisine kahvaltı ve kabinler dahil. Otelimizden faydalanmak isteyen herkese kapımız açık. Zaten sularımızın şifası hat safhada. Romatizmaya ve mide rahatsızlıklarına faydalı. Aynı zamanda içilebilir su. Sularımızın mide ağrılarına çok iyi geldiği Sağlık Bakanlığımızca da tescil edilmiştir."

Önceki dönemlerde tesislerindeki kaplıcaların dönüşümlü kullanıldığını, yapılan yeni tesislerle kadın ve erkeklerin ayrı ayrı kaplıcalardan yararlanabildiğini belirten Dölekli, erkekler tarafındaki kaplıcalardaki havuzun daha büyük olduğunu ayrıca hamam ve saunalarının bulunduğunu kaydetti.

" Türkiye'nin termal başkenti olacağız"

Dölekli, tesislerinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi de açacaklarını aktararak, "İddia ediyoruz ki biz Türkiye'nin termal başkenti olacağız. Şu andaki mevcut sularımız bu tesislerimizi kaldırabilecek düzeyde ama bunun yanı sıra termal otellerimizin su ihtiyacını karşılayabilmek, mevcut suyumuzun kalitesini artırıp daha sıcak su sağlayabilmek için 3 milyon liralık bir sondaj ihalesi yaptık. Bir hafta sonra yapımına başlanacak, 1,5 ay süre içerisinde de teslim edecekler. 800 metre derinlikte büyük bir su çıkaracağız. Mevcut sularımız yaklaşık 250 metreden çıkıyordu ama 800 metreden daha sıcak, daha kaliteli güzel bir su çıkaracağız." diye konuştu.

Sadece kaplıcaya girmenin günlük ücretinin kadınlara 10, erkeklere de sauna hizmetiyle 15 lira olduğunu dile getiren Dölekli, 30 kişinin bir arada yıkanabileceği bir kaplıcanın da günlüğü 200 liraya kiralanabildiğine işaret etti.

Dölekli, önceliklerinin kentteki vatandaşları tesislerine davet etmek olduğunu belirterek, "Türkiye genelinin yanı sıra özellikle Karadeniz bölgesindeki vatandaşlar burayı çok kullanıyor. Çünkü romatizmalı hastalıklara iyi geldiği için Karadeniz bölgesinden yoğun şekilde otelimize ve kaplıcalarımıza faydalanmaya geliyor. Misafirlerimiz sürekli artarak da devam ediyor." dedi.