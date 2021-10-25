Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu, Palandöken beyaza büründü - Son Dakika

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu, Palandöken beyaza büründü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle Erzurum ve Kars'ta kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle Erzurum ve Kars'ta kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesi sonrası Erzurum'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde ise bir süre yoğun şekilde etkisini gösterdi. Yurdun gözde kış turizmi merkezlerinden 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinde, otellerin açık alanlarında yer alan masa ve sandalyeler ile araçların üzeri karla kaplandı. Sonbaharda etkili olan kar, kentin yüksek kesimlerindeki dağları da kısmen beyaza bürüdü. Kars Kars'ta aynı saatlerde etkisini gösteren kar, il merkezi ve şehrin yüksek kesimlerini etkiledi. Şehir merkezinde kısa süreli hafif yağan kar, Digor ilçesi ve Dağpınar beldesinin yükseklerini beyaz örtüyle kapladı. Dağpınar'da kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı besiciler, hayvanlarını beyaza bürünen meralardan köylerine getirdi. Kent merkezindeki kar yağışı, hafif şekilde eksini sürdürüyor.

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