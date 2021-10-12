Esed rejiminin Halep kırsalındaki saldırısında 5 sivil yaralandı - Son Dakika

Esed rejiminin Halep kırsalındaki saldırısında 5 sivil yaralandı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların topçu birliklerinin batı Halep kırsalındaki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda 5 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların topçu birliklerinin batı Halep kırsalındaki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda 5 sivil yaralandı. Rejim güçleri, Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Kefer Emme köyündeki sivil yerleşimleri hedef aldı. Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin topçu saldırısında 5 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İdlib'deki durum? Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı. Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Son Dakika

Tekirdağ merkezli 3 ilde "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

Erkekler dikkat! Yemek siparişlerinde kullanılan plastik kaplar tehlike saçıyor

Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış

Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama sokak ortasında meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı

5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı

HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun

Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı! 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü

2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam