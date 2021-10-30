Esed rejiminin sığınmacı kampına saldırısında çocukları hastaneye taşıyan Salih, yaşadıklarını unutamıyor Açıklaması - Son Dakika

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Halep'in batı kırsalındaki bir sığınmacı kampına düzenlediği saldırı sonrası ölen çocuğu ve yaralı ablasını kurtarmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan Mahir Salih, o dehşet anlarını unutamadığını söyledi.

Rejim ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan Esed rejimi güçlerinin 27 Ekim'de Halep'in batı kırsalında yer alan Termanin beldesindeki kampa gerçekleştirdiği top saldırısında bir çocuk hayatını kaybetmiş, en az 10 sivil yaralanmıştı.

Saldırı sonrası ağır yaralanarak ölen çocuğu ve bacağından yaralanan ablasını arabasıyla hastaneye yetiştirmeye çalışan Mahir Salih, o sırada yaşanan telaşı ve yaşananları cep telefonuyla kayda almıştı.

Başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinden Halep'in batı kırsalına göç eden Salih, Termanin'deki kampa yapılan saldırıyı, gördüğü manzarayı, çocukları hastaneye yetiştirme çabalarını ve hastanede çocukların annesinin yaşadığı ızdırabı AA muhabirine anlattı.

Salih, saldırı sırasında kampa yakın olduğunu belirterek rejim güçlerinin kampı 3 kez bombalayarak saldırıyı yaptığını söyledi.

Saldırının ardından hemen olay yerine koştuğunu aktaran Salih, "Gördüğüm manzara çok korkunç ve kötüydü. Kadınlar korkarak koşuşturuyor, çocuklar çığlıklar atıyordu." dedi

Salih, olay yerine vardıklarında yaralanan Betül adlı kız çocuğunu ve erkek kardeşini araca alarak en yakın sağlık merkezine doğru hareket ettiklerini belirterek, "Kız çocuğu kendi bacağındaki acıyı unutmuş 'kardeşim öldü mü?' diye feryat ediyordu. Maalesef erkek çocuk benimle birlikte gelen adamın kucağında şehit olmuştu. Hastanede yaralı kız çocuğunun muhtemelen ameliyatla bacağı kesilmiştir." diye konuştu.

"Görüntüleri çekmeseydik yaşadıklarımızı kimse bilmeyecekti"

Çocukları hastaneye kaldırırken zor anlar yaşadığını vurgulayan Salih, şöyle devam etti:

"Bir elimle araba kullanıyordum, diğer elimle da telefonumla yaşananları kaydediyordum. Aynı zamanda da hastane yoluna odaklanmaya çalışıyordum. Görüntüleri çekmeseydik yaşadıklarımızı kimse bilmeyecekti. Yetimlerin öldüğünü kimse duymayacaktı. O anlar unutulmaz."

Hastanede çocuğun ölüm bilgisini aldıktan sonra ailesine haber verdiklerini belirterek Salih, "Anne yıkılmıştı. Anne ölüm haberini alınca yere çöktü. Hemşireler anneyi sakinleştirmeye çalışıyordu. Anne daha sonra oğluna sarılıp ağlayarak 'vallahi billahi sana yemek hazırlıyordum' dedi. O an gözyaşlarına boğulduk." ifadelerini kaydetti.

Sığınmacıların büyük bir kısmı korkudan kampı terk etti

Salih, rejim saldırısı sonrası onlarca ailenin sığındığı kampta korkudan neredeyse kimsenin kalmadığını ve ailelerinin başka yerlere göç ettiğini kaydetti.

AA'nın çektiği görüntülerde de kampın sessizliğe büründüğü görüldü.

İdlib'deki durum?

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam etti ve 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.