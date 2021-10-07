Üye Girişi
Esen Bebe'nin bilinçli anneleri 'Katılım Belgesi'ni Dünya Emzirme Haftası'nda Başkan Göksu'nun elinden aldı - Son Dakika

Esen Bebe'nin bilinçli anneleri 'Katılım Belgesi'ni Dünya Emzirme Haftası'nda Başkan Göksu'nun elinden aldı

07.10.2021 14:03
Esen Bebe'nin bilinçli anneleri 'Katılım Belgesi'ni Dünya Emzirme Haftası'nda Başkan Göksu'nun elinden aldı

Esenler Belediyesi'nin 10 yıldır devam eden projesi Esen Bebe yenilenen içeriğiyle Esenlerli annelere hizmet vermeye devam ediyor.

Esenler Belediyesi'nin 10 yıldır devam ettirdiği "Esen Bebe" projesi, Mayıs ayı itibariyle yenilenerek 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası'nda anneler ve anne adaylarıyla buluşturuldu. Proje kapsamında yeni doğum yapan annelere hediye edilen bebek çantasının yanı sıra "Anne Oluyorum" eğitimleri de verildi. Eğitime katılan annelere "Katılım Belgesi' ve "Esen Bebe Çantası"nın verilmesinin yanında 30 anne de bebekleriyle birlikte etkinliğe katılıp "Anne Sütünün Önemi ve Başarılı Emzirme" konulu seminerde hemşirelerden bilgi aldı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da katılımcı annelere 'Katılım Belgesi' ve Esen Bebe Çantası takdim ederek eğitime katılan anneleri kutladı.

BEBEK DOSTU ŞEHİR ESENLER

Esenler Belediyesi'ni Bebek Dostu Şehir olarak görmek istediğini söyleyen Esenler Beledi Başkanı M. Tevfik Göksu, proje ile ilgili şunları söyledi:

"Esenler'de 10 yıldır yürüttüğümüz bir uygulama var. Esenler'de doğum yapan annelerimize 'Esen Bebe' adını verdiğimiz çantalarımızdan hediye veriyorduk. Bunu biraz daha genişleterek hem çantamızın içeriğini güncelledik hem de farklı değerler katmak istedik. Hem Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik kategorisinde hem de AB kökenleri çevresinde kentler değişik dostluklarla tanımlanır. Genç, yaşlı, çevre ve bebek dostu kentler diye tanımlanmak isteniyor. Tanımlar, insan merkezi üzerinden yapılıyor. Bu çerçevede biz de Esenler olarak beşeri ilişkilerde insanın ihyası ile ilgili ödüller almış bir belediyeyiz. Şimdi de bu ödüllerimizi taçlandıracak yeni kategoride bir mücadelenin içine giriyoruz. Bebek Dostu Şehirler kategorisi. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen hem Dünya Sağlık Örgütü hem de UNICEF tarafından da desteklenen bu tip kategorilerde müracaatlarımızı yaptık bu anlamda birkaç ay içerisinde Esenler Belediyesi'ni Bebek Dostu Şehir olarak taçlandırmak istiyoruz. Bu bağlamda annelerin doğumdan sonra emzirme sürecinde onlara katkı sağlamak, doğumdan önce 'Anne Oluyorum' eğitimleri, bu eğitimlerle ilgili onlara verilecek destekler hem Esenler Kadın Doğum Hastanemiz hem de Esenler Medipol Hastanemiz annelerimize destek verecekler."

ANNELER BEBEKLERİNİ BİLİNÇLİ BÜYÜTSÜN

'Proje kapsamında verilen eğitimlerde hedef bilinçli bir anne bebek ilişkisi' diyen Başkan Göksu,"Biz istiyoruz ki Esenler'de anneler daha hamilelik sürecinde bilinçlensinler. Çocuklarımız doğumdan sonra anneleriyle bilinçli bir sürede büyüsünler. Bu hafta da Dünya Emzirme Haftası olduğu için ikisini birleştirerek böyle bir şekilde taçlandırmak istedik. Annelerimiz için ne yapsak azdır.Anne için çocuğu hiçbir zaman büyümez" şeklinde konuştu.

Esen Bebe Projesi kapsamında yer alan 'Anne Oluyorum' eğitimleriyle projeye destek veren Esenler Medipol Hastanesi hemşiresi Ela Nur Taşçı, "Annelerimize eğitimlerimizi veriyoruz. Anne adaylarımıza, annelerimize doğum öncesi, doğum sonrası yeni doğan bebek bakımını, doğum süreci hakkında eğitimler verip sertifikalandırıyoruz, çantalarımızı hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLERİN ÇOK CİDDİ FAYDASINI GÖRDÜM

Katılım sertifikası alan annelerden Merve Erdinç, "Eğitimlere hamilelik sürecinde başladık, yeni doğum yaptım. Eğitim başladığı andan itibaren düzenli olarak katılım sağladığınızda ciddi faydası oluyor. Bana en büyük katkısı emzirme döneminde oldu. Bebeğimi emzirirken ciddi sıkıntı yaşıyordum. Bebeğim sürekli boğulma hissi yaşıyordu. Bu sorunu bebek hemşiremizle beraber aştım. Online olarak yapmamıza rağmen çok memnun oldum. Bu nedenle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Esenler, Bebek, Doğum, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Esen Bebe'nin bilinçli anneleri 'Katılım Belgesi'ni Dünya Emzirme Haftası'nda Başkan Göksu'nun elinden aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu 13:29 Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna dikkat çeken temizlik aracı tekrar pistte 13:15 Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna dikkat çeken temizlik aracı tekrar pistte Trabzon semalarındaki uçakta bomba ihbarı yapıldı! Panik sonrası uçak, acil iniş yaptı 13:06 Trabzon semalarındaki uçakta bomba ihbarı yapıldı! Panik sonrası uçak, acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için 12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap Müdür yardımcısından, takdir toplayan hareket! Makam odasını yurt bulamayan öğrencilere açtı 12:19 Müdür yardımcısından, takdir toplayan hareket! Makam odasını yurt bulamayan öğrencilere açtı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı 11:37 Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı
Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor 11:09 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez 10:57 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez

Son Dakika Haberleri
13:29 Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu
13:19 Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti
13:15 Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna dikkat çeken temizlik aracı tekrar pistte
13:06 Trabzon semalarındaki uçakta bomba ihbarı yapıldı! Panik sonrası uçak, acil iniş yaptı
12:55 Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak
12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap
12:15 Korona geçirenleri büyük tehlike bekliyor: Beyinde küçülme ve hücre ölümü yaşanıyor
11:36 Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı
11:18 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz
11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
2 doz BioNTech olan 1 milyon kişinin verileri incelendi! Aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor 2 doz BioNTech olan 1 milyon kişinin verileri incelendi! Aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
13:40
Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti         
13:19
İki sürücü aynı anda giriş yapmak isteyince gişede sıkışıp kaldı İki sürücü aynı anda giriş yapmak isteyince gişede sıkışıp kaldı         
13:10
Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak         
12:56
Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeni yakılmış halde arazide bulundu Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeni yakılmış halde arazide bulundu         
12:39
HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı         
11:55
Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz         
11:19
Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin         
11:02
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?         
09:01
Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var         
07:43
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 14:15:38. #1.13#
SON DAKİKA: Esen Bebe'nin bilinçli anneleri 'Katılım Belgesi'ni Dünya Emzirme Haftası'nda Başkan Göksu'nun elinden aldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement