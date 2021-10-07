Esen Bebe'nin bilinçli anneleri 'Katılım Belgesi'ni Dünya Emzirme Haftası'nda Başkan Göksu'nun elinden aldı - Son Dakika

Esenler Belediyesi'nin 10 yıldır devam ettirdiği "Esen Bebe" projesi, Mayıs ayı itibariyle yenilenerek 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası'nda anneler ve anne adaylarıyla buluşturuldu. Proje kapsamında yeni doğum yapan annelere hediye edilen bebek çantasının yanı sıra "Anne Oluyorum" eğitimleri de verildi. Eğitime katılan annelere "Katılım Belgesi' ve "Esen Bebe Çantası"nın verilmesinin yanında 30 anne de bebekleriyle birlikte etkinliğe katılıp "Anne Sütünün Önemi ve Başarılı Emzirme" konulu seminerde hemşirelerden bilgi aldı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da katılımcı annelere 'Katılım Belgesi' ve Esen Bebe Çantası takdim ederek eğitime katılan anneleri kutladı.

BEBEK DOSTU ŞEHİR ESENLER

Esenler Belediyesi'ni Bebek Dostu Şehir olarak görmek istediğini söyleyen Esenler Beledi Başkanı M. Tevfik Göksu, proje ile ilgili şunları söyledi:

"Esenler'de 10 yıldır yürüttüğümüz bir uygulama var. Esenler'de doğum yapan annelerimize 'Esen Bebe' adını verdiğimiz çantalarımızdan hediye veriyorduk. Bunu biraz daha genişleterek hem çantamızın içeriğini güncelledik hem de farklı değerler katmak istedik. Hem Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik kategorisinde hem de AB kökenleri çevresinde kentler değişik dostluklarla tanımlanır. Genç, yaşlı, çevre ve bebek dostu kentler diye tanımlanmak isteniyor. Tanımlar, insan merkezi üzerinden yapılıyor. Bu çerçevede biz de Esenler olarak beşeri ilişkilerde insanın ihyası ile ilgili ödüller almış bir belediyeyiz. Şimdi de bu ödüllerimizi taçlandıracak yeni kategoride bir mücadelenin içine giriyoruz. Bebek Dostu Şehirler kategorisi. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen hem Dünya Sağlık Örgütü hem de UNICEF tarafından da desteklenen bu tip kategorilerde müracaatlarımızı yaptık bu anlamda birkaç ay içerisinde Esenler Belediyesi'ni Bebek Dostu Şehir olarak taçlandırmak istiyoruz. Bu bağlamda annelerin doğumdan sonra emzirme sürecinde onlara katkı sağlamak, doğumdan önce 'Anne Oluyorum' eğitimleri, bu eğitimlerle ilgili onlara verilecek destekler hem Esenler Kadın Doğum Hastanemiz hem de Esenler Medipol Hastanemiz annelerimize destek verecekler."

ANNELER BEBEKLERİNİ BİLİNÇLİ BÜYÜTSÜN

'Proje kapsamında verilen eğitimlerde hedef bilinçli bir anne bebek ilişkisi' diyen Başkan Göksu,"Biz istiyoruz ki Esenler'de anneler daha hamilelik sürecinde bilinçlensinler. Çocuklarımız doğumdan sonra anneleriyle bilinçli bir sürede büyüsünler. Bu hafta da Dünya Emzirme Haftası olduğu için ikisini birleştirerek böyle bir şekilde taçlandırmak istedik. Annelerimiz için ne yapsak azdır.Anne için çocuğu hiçbir zaman büyümez" şeklinde konuştu.

Esen Bebe Projesi kapsamında yer alan 'Anne Oluyorum' eğitimleriyle projeye destek veren Esenler Medipol Hastanesi hemşiresi Ela Nur Taşçı, "Annelerimize eğitimlerimizi veriyoruz. Anne adaylarımıza, annelerimize doğum öncesi, doğum sonrası yeni doğan bebek bakımını, doğum süreci hakkında eğitimler verip sertifikalandırıyoruz, çantalarımızı hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLERİN ÇOK CİDDİ FAYDASINI GÖRDÜM

Katılım sertifikası alan annelerden Merve Erdinç, "Eğitimlere hamilelik sürecinde başladık, yeni doğum yaptım. Eğitim başladığı andan itibaren düzenli olarak katılım sağladığınızda ciddi faydası oluyor. Bana en büyük katkısı emzirme döneminde oldu. Bebeğimi emzirirken ciddi sıkıntı yaşıyordum. Bebeğim sürekli boğulma hissi yaşıyordu. Bu sorunu bebek hemşiremizle beraber aştım. Online olarak yapmamıza rağmen çok memnun oldum. Bu nedenle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.